Ettevõtete kataloog
6point6
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

6point6 Palgad

6point6 palk ulatub $69,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $170,439 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest 6point6. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $69K
Andmeteadlane
$141K
Tarkvaraarenduse Juht
$170K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Lahenduste Arhitekt
$133K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

El rol amb millor retribució reportat a 6point6 és Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $170,439. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 6point6 és $136,993.

Esiletõstetud töökohad

    6point6 jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Stripe
  • Tesla
  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid