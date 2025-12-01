Ettevõtete kataloog
3Pillar Global
3Pillar Global Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Vaata ettevõtte 3Pillar Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$74.7K - $90.3K
Czech Republic
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$69.7K$74.7K$90.3K$95.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed 3Pillar Global?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes 3Pillar Global in Czech Republic on aastase kogutasuga CZK 2,033,956. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3Pillar Global Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Czech Republic on CZK 1,490,398.

