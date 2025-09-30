Ettevõtete kataloog
3Pillar Global
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Romania

3Pillar Global Tarkvaraarendaja Palgad kohas Romania

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Romania kogusumma ettevõttes 3Pillar Global on RON 173K year kohta. Vaata ettevõtte 3Pillar Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Kokku aastas
RON 173K
Tase
Medior QA
Põhipalk
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Boonus
RON 0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed 3Pillar Global?

RON 714K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt RON 134K+ (mõnikord RON 1.34M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes 3Pillar Global in Romania on aastase kogutasuga RON 308,051. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3Pillar Global Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Romania on RON 172,578.

Esiletõstetud töökohad

    3Pillar Global jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid