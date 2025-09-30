Ettevõtete kataloog
3Pillar Global
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Canada

3Pillar Global Tarkvaraarendaja Palgad kohas Canada

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes 3Pillar Global on CA$79.2K year kohta. Vaata ettevõtte 3Pillar Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$79.2K
Tase
L2
Põhipalk
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$559
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed 3Pillar Global?

CA$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes 3Pillar Global in Canada on aastase kogutasuga CA$87,877. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3Pillar Global Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$78,605.

Muud ressursid