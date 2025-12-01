Ettevõtete kataloog
3Pillar Global Programmi Juht Palgad

Keskmine Programmi Juht kogutasu in India ettevõttes 3Pillar Global ulatub ₹5.45M kuni ₹7.44M year kohta. Vaata ettevõtte 3Pillar Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$66.6K - $80.6K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Programmi Juht andmete sisestusts ettevõttes 3Pillar Global avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

Millised on karjääritasemed 3Pillar Global?

KKK

Kõrgeima palgaga Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes 3Pillar Global in India on aastase kogutasuga ₹7,438,817. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3Pillar Global Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,450,857.

