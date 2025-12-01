Ettevõtete kataloog
3Pillar Global
3Pillar Global Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes 3Pillar Global ulatub $140K kuni $196K year kohta. Vaata ettevõtte 3Pillar Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$152K - $177K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$140K$152K$177K$196K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes 3Pillar Global in United States on aastase kogutasuga $196,350. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3Pillar Global Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $140,250.

