Ettevõtete kataloog
3Pillar Global
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

3Pillar Global Palgad

3Pillar Global palk ulatub $46,892 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $217,905 Kliendi Edu ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest 3Pillar Global. Viimati uuendatud: 9/7/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $47.9K

Full-Stack tarkvarainsener

Kliendi Edu
$218K
Toote Disainer
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tootejuht
$46.9K
Projektijuht
$51.1K
Müük
$80.4K
Tarkvaraarenduse Juht
$60.4K
Tehnilise Programmi Juht
$107K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes 3Pillar Global on Kliendi Edu at the Common Range Average level aastase kogutasuga $217,905. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3Pillar Global keskmine aastane kogutasu on $70,384.

Esiletõstetud töökohad

    3Pillar Global jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid