Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

CA$149K - CA$175K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$130KCA$149KCA$175KCA$186K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

0%

AASTA 2

100 %

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)

  • 100% õigused omandatakse 3rd-AASTA (100.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes 3M in Canada on aastase kogutasuga CA$185,950. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3M Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$130,324.

