Mehaanikinsener tasu in United States ettevõttes 3M ulatub $78.6K year kohta taseme T1 puhul kuni $145K year kohta taseme T4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $88.6K. Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
$145K
$141K
$0
$4.4K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
0%
AASTA 1
0%
AASTA 2
100 %
AASTA 3
3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)
0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)
100% õigused omandatakse 3rd-AASTA (100.00% aastas)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.