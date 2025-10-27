Ettevõtete kataloog
Keskmine Materjaliteaduse Insener kogutasu in United States ettevõttes 3M ulatub $128K kuni $179K year kohta. Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

$138K - $161K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$128K$138K$161K$179K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

0%

AASTA 2

100 %

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Kõrgeima palgaga Materjaliteaduse Insener ametikoha palgapakett ettevõttes 3M in United States on aastase kogutasuga $178,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3M Materjaliteaduse Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $127,500.

Muud ressursid