Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in Taiwan ettevõttes 3M ulatub NT$490K kuni NT$668K year kohta. Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

0%

AASTA 2

100 %

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)

  • 100% õigused omandatakse 3rd-AASTA (100.00% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes 3M in Taiwan on aastase kogutasuga NT$668,339. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3M Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$489,731.

