2U Palgad

2U palga vahemik varieerub $64,631 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $295,764 Finantsanalüütik kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt 2U. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Täielik tarkvara insener

Saidikindluse insener

Tootehaldusr
Median $133K
Ärianalüütik
$123K

Andmeanalüütik
$86.1K
Andmeteadlane
$199K
Finantsanalüütik
$296K
Personaliosakond
$127K
Turundus
$150K
Turunduse operatsioonid
$103K
Toote disainer
$80.9K
Programmijuht
$92.2K
Projektijuht
$64.6K
Küberturvalisuse analüütik
$144K
Tarkvaraarenduse juht
$224K
UX uurija
$216K
KKK

Kõrgeima palgaga roll 2U on Finantsanalüütik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $295,764. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
2U mediaan aastane kogukompensatsioon on $130,066.

