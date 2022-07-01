Ettevõtete kataloog
1WorldSync
1WorldSync Palgad

1WorldSync palga vahemik varieerub $7,568 kogu kompensatsioonis aastas Graafiline disainer madalamas otsas kuni $140,700 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt 1WorldSync. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Graafiline disainer
$7.6K
Toote disainer
$29.6K
Tulu operatsioonid
$74.5K

Tarkvaraarendaja
$141K
KKK

Kõrgeima palgaga roll 1WorldSync on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $140,700. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
1WorldSync mediaan aastane kogukompensatsioon on $52,005.

