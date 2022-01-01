Ettevõtete kataloog
1Password
1Password Palgad

1Password palga vahemik varieerub $32,474 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $218,900 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt 1Password. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Toote disainer
Median $115K
Klienditeenindus
Median $32.5K

Tootehaldusr
Median $118K
Müük
Median $139K
Ärianalüütik
$80.2K
Kliendi edu
$137K
Andmeteaduse juht
$161K
Andmeteadlane
$137K
Turundus
$80.6K
Partneri haldur
$92.6K
Toote disaini juht
$188K
Müügiinsener
$123K
Tarkvaraarenduse juht
$219K
Tehniline kirjutaja
$117K
UX uurija
$55K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

1Password-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

Kõrgeima palgaga roll 1Password on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $218,900. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
1Password mediaan aastane kogukompensatsioon on $123,310.

Muud ressursid