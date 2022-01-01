Ettevõtete kataloog
1mg
1mg Palgad

1mg palga vahemik varieerub $16,777 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $67,135 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Täielik tarkvara insener

Backend tarkvara insener

Tarkvaraarenduse juht
Median $63.5K
Toote disainer
$20.3K

Tootehaldusr
$67.1K
Programmijuht
$42.9K
