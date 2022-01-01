Ettevõtete kataloog
11:FS
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

11:FS Palgad

11:FS palga vahemik varieerub $79,395 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $99,494 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt 11:FS. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Andmeteadlane
$98K
Tootehaldusr
$99.5K
Tarkvaraarendaja
$79.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll 11:FS on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $99,494. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
11:FS mediaan aastane kogukompensatsioon on $98,000.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti 11:FS jaoks

Seotud ettevõtted

  • Starling Bank
  • FNZ
  • Codat
  • KPMG
  • Vanguard
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid