10x Genomics
10x Genomics Palgad

10x Genomics palga vahemik varieerub $92,859 kogu kompensatsioonis aastas Hoonete haldusjuht madalamas otsas kuni $477,375 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt 10x Genomics. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $332K

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Mehaanika insener
Median $230K
Meditsiinilise tehnika insener
$120K

Andmeteadlane
$347K
Hoonete haldusjuht
$92.9K
Infotehnoloog
$203K
Õigusabi
$375K
Turunduse operatsioonid
$285K
Optikainsener
$219K
Toote disainer
$159K
Tootehaldusr
$353K
Värbaja
$214K
Tarkvaraarenduse juht
$477K
KKK

Kõrgeima palgaga roll 10x Genomics on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $477,375. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
10x Genomics mediaan aastane kogukompensatsioon on $230,000.

