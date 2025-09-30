Ettevõtete kataloog
10x Banking Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater London Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater London Area kogusumma ettevõttes 10x Banking on £86.8K year kohta. Vaata ettevõtte 10x Banking kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
10x Banking
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£86.8K
Tase
Senior
Põhipalk
£86.8K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed 10x Banking?

£121K

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes 10x Banking in Greater London Area on aastase kogutasuga £116,303. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 10x Banking Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £86,803.

