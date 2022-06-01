Ettevõtete kataloog
10Pearls
10Pearls Palgad

10Pearls palk ulatub $15,393 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $45,328 Toote Disainer ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest 10Pearls. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $18.4K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
$15.4K
Toote Disainer
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
