1010data
1010data Palgad

1010data palga vahemik varieerub $105,023 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $263,160 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt 1010data. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Ärianalüütik
$105K
Andmeteadlane
$114K
Tarkvaraarendaja
Median $125K

Tarkvaraarenduse juht
$263K
Lahendusarhitekt
$132K
KKK

Kõrgeima palgaga roll 1010data on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $263,160. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
1010data mediaan aastane kogukompensatsioon on $125,000.

