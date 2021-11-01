Ettevõtete kataloog
Starry Palgad

Starry palga vahemik varieerub $104,475 kogu kompensatsioonis aastas Mehaanika insener madalamas otsas kuni $182,408 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Starry. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $114K
Riistvara insener
$117K
Mehaanika insener
$104K

Tootehaldusr
$155K
Projektijuht
$124K
Tarkvaraarenduse juht
$182K
Tehniline programmijuht
$119K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Starry on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $182,408. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Starry mediaan aastane kogukompensatsioon on $119,400.

