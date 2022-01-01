Ettevõtete kataloog
Staples
Staples Palgad

Staples palga vahemik varieerub $26,722 kogu kompensatsioonis aastas Müük madalamas otsas kuni $283,575 Finantsanalüütik kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Staples. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $135K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Andmeteadlane
Median $98.5K
Müük
Median $26.7K

Tootehaldusr
Median $138K
Toote disainer
Median $66.4K

UX disainer

Ärianalüütik
$119K
Andmeanalüütik
$69.7K
Finantsanalüütik
$284K
Turundus
$49.8K
Projektijuht
$96.5K
Küberturvalisuse analüütik
$40.2K
Tarkvaraarenduse juht
$175K
Lahendusarhitekt
$145K
Tehniline programmijuht
$101K
Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Staples on Finantsanalüütik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $283,575. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Staples mediaan aastane kogukompensatsioon on $99,500.

