Ettevõtete kataloog
SAIC
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

SAIC Palgad

SAIC palga vahemik varieerub $40,768 kogu kompensatsioonis aastas Andmeanalüütik madalamas otsas kuni $651,379 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt SAIC. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Võrguinsener

Süsteemiinsener

DevOps insener

Infotehnoloog
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Lahendusarhitekt
Median $220K

Pilve arhitekt

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Andmeteadlane
Median $125K
Küberturvalisuse analüütik
Median $177K
Administratiivassistent
$131K
Lennundusinsener
$84.6K
Äri operatsioonid
$142K
Ärianalüütik
$75.3K
Andmeanalüütik
$40.8K
Elektriinsener
$230K
Riistvara insener
$161K
Personaliosakond
$147K
Juhtimiskonsultant
$121K
Mehaanika insener
$104K
Toote disainer
$651K
Tootehaldusr
$191K
Programmijuht
$166K
Projektijuht
$169K
Müük
$124K
Müügiinsener
$136K
Tehniline programmijuht
$177K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll SAIC on Toote disainer at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $651,379. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
SAIC mediaan aastane kogukompensatsioon on $135,675.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti SAIC jaoks

Seotud ettevõtted

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid