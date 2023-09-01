Ettevõtete kataloog
Raisin
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Raisin Palgad

Raisin palga vahemik varieerub $60,022 kogu kompensatsioonis aastas Küberturvalisuse analüütik madalamas otsas kuni $109,209 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Raisin. Viimati uuendatud: 8/8/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $92.3K
Tootehaldusr
Median $77.1K
Küberturvalisuse analüütik
$60K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tarkvaraarenduse juht
$109K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Raisin on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $109,209. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Raisin mediaan aastane kogukompensatsioon on $84,664.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Raisin jaoks

Seotud ettevõtted

  • Airbnb
  • Uber
  • Tesla
  • Amazon
  • Apple
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid