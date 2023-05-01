Ettevõtete kataloog
Mindbox
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Mindbox Palgad

Mindbox palga vahemik varieerub $13,162 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $67,781 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Mindbox. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Raamatupidaja
$22.6K
Toote disainer
$38.2K
Projektijuht
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tarkvaraarendaja
$13.2K
Tarkvaraarenduse juht
$67.8K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

The highest paying role reported at Mindbox is Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,781. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mindbox is $38,247.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Mindbox jaoks

Seotud ettevõtted

  • DoorDash
  • Uber
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid