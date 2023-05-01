Mindbox Palgad

Mindbox palga vahemik varieerub $13,162 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $67,781 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Mindbox . Viimati uuendatud: 8/7/2025