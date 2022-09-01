Ettevõtete kataloog
Middesk Palgad

Middesk palga vahemik varieerub $144,275 kogu kompensatsioonis aastas Äri operatsioonid madalamas otsas kuni $199,000 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Middesk. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Äri operatsioonid
$144K
Ärianalüütik
$157K
Andmeteadlane
$175K

Tarkvaraarendaja
$199K
KKK

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Middesk, е $166,100.

