Metropolis Technologies Palgad

Metropolis Technologies palga vahemik varieerub $74,625 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $295,000 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Metropolis Technologies. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $295K
Finantsanalüütik
$74.6K
Tootehaldusr
$199K

Tarkvaraarenduse juht
$86.4K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Metropolis Technologies on Tarkvaraarendaja aastase kogukompensatsiooniga $295,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Metropolis Technologies mediaan aastane kogukompensatsioon on $142,525.

