Ettevõtete kataloog
Kroger
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Kroger Palgad

Kroger palga vahemik varieerub $33,446 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $211,050 Turunduse operatsioonid kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Kroger. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Andmeinsener

Tootehaldusr
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Toote disainer
Median $135K

UX disainer

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Infotehnoloog
Median $99.5K
Andmeteadlane
Median $118K
Projektijuht
Median $170K
Tarkvaraarenduse juht
Median $186K
Raamatupidaja
$80.6K

Tehniline raamatupidaja

Administratiivassistent
$50.7K
Äri operatsioonide juht
$126K
Ärianalüütik
$33.4K
Klienditeenindus
$78.6K
Kliendi edu
$75.4K
Andmeanalüütik
$60.3K
Finantsanalüütik
$95.5K
Juhtimiskonsultant
$191K
Turundus
$94.3K
Turunduse operatsioonid
$211K
Programmijuht
$169K
Värbaja
$74.9K
Müük
$86.7K
Küberturvalisuse analüütik
$69.7K
UX uurija
$191K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Kroger on Turunduse operatsioonid at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $211,050. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Kroger mediaan aastane kogukompensatsioon on $112,381.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Kroger jaoks

Seotud ettevõtted

  • Albertsons
  • BJ's Wholesale Club
  • General Mills
  • Nordstrom
  • Starbucks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid