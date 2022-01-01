Ettevõtete kataloog
Eightfold
Eightfold Palgad

Eightfold palga vahemik varieerub $46,072 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $521,380 Personaliosakond kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Eightfold. Viimati uuendatud: 8/8/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Täielik tarkvara insener

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $51.1K
Personaliosakond
$521K

Toote disainer
$173K
Projektijuht
$204K
Värbaja
$81.5K
Müük
$119K
Müügiinsener
$173K
Tarkvaraarenduse juht
$390K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
Options

Eightfold-s kehtivad Options 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Eightfold on Personaliosakond at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $521,380. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Eightfold mediaan aastane kogukompensatsioon on $146,130.

