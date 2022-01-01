Ettevõtete kataloog
Credit Karma
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Credit Karma Palgad

Credit Karma palga vahemik varieerub $99,500 kogu kompensatsioonis aastas Äri operatsioonid madalamas otsas kuni $727,714 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Credit Karma. Viimati uuendatud: 8/8/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Andmeinsener

Tootehaldusr
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Tarkvaraarenduse juht
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Turundus
Median $273K
Andmeteadlane
Median $280K
Toote disainer
Median $447K
Ärianalüütik
Median $200K
Tehniline programmijuht
Median $285K
Äri arendus
Median $224K
Äri operatsioonid
$99.5K
Andmeteaduse juht
$334K
Toote disaini juht
$561K
Programmijuht
$154K
Värbaja
$117K
Müük
$408K
Küberturvalisuse analüütik
$219K
Lahendusarhitekt
$362K

Andmete arhitekt

Cloud Security Architect

Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Credit Karma-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartalis)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Kõrgeima palgaga roll Credit Karma on Tootehaldusr at the Director level aastase kogukompensatsiooniga $727,714. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Credit Karma mediaan aastane kogukompensatsioon on $321,045.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Credit Karma jaoks

Seotud ettevõtted

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid