Ettevõtete kataloog
Coda Payments
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Coda Payments Palgad

Coda Payments palga vahemik varieerub $32,973 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteadlane madalamas otsas kuni $59,974 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Coda Payments. Viimati uuendatud: 8/8/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $60K
Andmeteadlane
$33K
Tootehaldusr
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Coda Payments on Tarkvaraarendaja aastase kogukompensatsiooniga $59,974. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Coda Payments mediaan aastane kogukompensatsioon on $38,794.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Coda Payments jaoks

Seotud ettevõtted

  • PayPal
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Snap
  • Dropbox
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid