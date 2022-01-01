Ettevõtete kataloog
ChargePoint
ChargePoint Palgad

ChargePoint palga vahemik varieerub $55,088 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteaduse juht madalamas otsas kuni $266,325 Tehniline programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt ChargePoint. Viimati uuendatud: 8/8/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $190K
Tootehaldusr
Median $130K
Riistvara insener
Median $160K

Andmeteaduse juht
$55.1K
Andmeteadlane
$59K
Elektriinsener
$209K
Finantsanalüütik
$224K
Personaliosakond
$113K
Infotehnoloog
$104K
Mehaanika insener
$158K
Programmijuht
$234K
Müük
$206K
Tarkvaraarenduse juht
$244K
Tehniline programmijuht
$266K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

ChargePoint-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartalis)

