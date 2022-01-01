Ettevõtete kataloog
Belden
Belden Palgad

Belden palga vahemik varieerub $35,474 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $236,175 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Belden. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Raamatupidaja
$148K
Finantsanalüütik
$35.5K
Infotehnoloog
$79.6K

Tarkvaraarendaja
$137K
Lahendusarhitekt
$236K
Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Belden, — это Lahendusarhitekt at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $236,175. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Belden, составляет $137,310.

