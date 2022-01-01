Ettevõtete kataloog
Applied Intuition Palgad

Applied Intuition palga vahemik varieerub $100,500 kogu kompensatsioonis aastas UX uurija madalamas otsas kuni $483,570 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Applied Intuition. Viimati uuendatud: 8/7/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Täielik tarkvara insener

Värbaja
Median $140K
Äri arendus
$218K

Personaliosakond
$422K
Mehaanika insener
$136K
Toote disainer
$484K
Küberturvalisuse analüütik
$143K
Tarkvaraarenduse juht
$201K
Tehniline programmijuht
$201K
UX uurija
$101K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
Options

Applied Intuition-s kehtivad Options 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

