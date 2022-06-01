Ettevõtete kataloog
Adverity
Adverity Palgad

Adverity palga vahemik varieerub $58,556 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $99,500 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Adverity. Viimati uuendatud: 8/8/2025

$160K

Klienditeenindus
$65.9K
Turundus
$76K
Toote disainer
$58.6K

Tarkvaraarendaja
$88.9K
Tarkvaraarenduse juht
$99.5K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Adverity on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $99,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Adverity mediaan aastane kogukompensatsioon on $76,033.

Muud ressursid