Gerente de Ciencia de Datos Salario en San Bruno, CA

¿Cuál es el salario de un Gerente de Ciencia de Datos en San Bruno, CA? La compensación total promedio de un Gerente de Ciencia de Datos en San Bruno, CA es $382,750.

¿Cuál es el salario mínimo de un Gerente de Ciencia de Datos en San Bruno, CA? Aunque no hay un salario mínimo para un Gerente de Ciencia de Datos en San Bruno, CA, la compensación total promedio es $382,750.

¿Qué empresa paga más por un Gerente de Ciencia de Datos en San Bruno, CA? La empresa que mejor paga a un Gerente de Ciencia de Datos en San Bruno, CA es Facebook con una compensación total promedio de $710,000.