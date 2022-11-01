Zurich Insurance Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Zurich Insurance oscila desde $27,980 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $281,400 para un Banquero de Inversión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zurich Insurance. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Científico de Datos
Median $121K
Ingeniero de Software
Median $111K
Actuario
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arquitecto de Soluciones
Median $61.7K
Asistente Administrativo
$28K
Analista de Negocios
$53.7K
Gerente de Ciencia de Datos
$224K
Analista Financiero
$44.9K
Recursos Humanos
$48.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$43.7K
Banquero de Inversión
$281K
Consultor de Gestión
$202K
Diseñador de Producto
$62.3K
Gerente de Producto
$170K
Gerente de Programa
$161K
Gerente de Proyecto
$130K
Analista de Ciberseguridad
$66.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$218K
Suscriptor
$78.7K
Preguntas Frecuentes

Otros Recursos