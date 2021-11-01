Directorio de Empresas
Zoomcar
Zoomcar Salarios

El salario de Zoomcar oscila desde $15,888 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $117,734 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zoomcar. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $118K
Ingeniero de Software
Median $30.5K
Analista de Negocios
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Científico de Datos
$105K
Diseñador Gráfico
$23.9K
Gerente de Programa
$17.1K
Gerente de Proyecto
$23.9K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Zoomcar is Gerente de Producto with a yearly total compensation of $117,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoomcar is $23,926.

