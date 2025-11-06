Directorio de Empresas
Zoom
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area

Zoom Ingeniero de Software Salarios en Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area

La compensación de Ingeniero de Software in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area en Zoom totaliza $220K por year para ZP3. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Zoom. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ZP1
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$220K
$170K
$50K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Zoom, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Zoom in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area tiene una compensación total anual de $220,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zoom para el puesto de Ingeniero de Software in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area es $220,000.

