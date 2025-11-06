La compensación de Ingeniero de Software in India en Zoom oscila desde ₹3.57M por year para ZP1 hasta ₹5.78M por year para ZP3. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹5.42M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Zoom. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ZP1
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.33M
₹2.81M
₹1.25M
₹268K
ZP3
₹5.78M
₹3.79M
₹1.7M
₹285K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Zoom, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título