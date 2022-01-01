ZipRecruiter Salarios

El salario de ZipRecruiter oscila desde $79,600 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $422,417 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZipRecruiter. Última actualización: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En ZipRecruiter, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.