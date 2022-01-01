Directorio de Empresas
Zip Co
Zip Co Salarios

El salario de Zip Co oscila desde $23,460 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $247,755 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zip Co. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $90.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $79.1K
Analista de Negocios
$150K

Analista de Datos
$43.2K
Científico de Datos
$248K
Analista Financiero
$23.5K
Diseñador de Producto
$164K
Reclutador
$194K
Gerente de Ingeniería de Software
$133K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Zip Co es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $247,755. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zip Co es $132,760.

Otros Recursos