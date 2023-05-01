ZenBusiness Salarios

Directorio de Empresas
El salario de ZenBusiness oscila desde $105,470 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $175,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZenBusiness. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $175K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Datos
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Producto
$154K
Gerente de Programa
$159K
Gerente de Proyecto
$150K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en ZenBusiness es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $175,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ZenBusiness es $152,236.

Otros Recursos