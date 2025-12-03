Directorio de Empresas
Yext
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Yext Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Yext oscila desde $148K por year para T2 hasta $263K por year para T5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $152K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yext. Última actualización: 12/3/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T2
(Nivel de Entrada)
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Yext, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Yext in United States tiene una compensación total anual de $263,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yext para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $150,000.

Otros Recursos

