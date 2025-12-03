Directorio de Empresas
Yellow.ai
Yellow.ai Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en Yellow.ai oscila desde ₹612K hasta ₹837K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yellow.ai. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$7.5K - $8.9K
India
Rango Común
Rango Posible
$7K$7.5K$8.9K$9.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Yellow.ai?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Yellow.ai in India tiene una compensación total anual de ₹837,299. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yellow.ai para el puesto de Diseñador de Producto in India es ₹611,592.

