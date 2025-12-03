Yellow Card App Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in Nigeria en Yellow Card App oscila desde NGN 7.58M hasta NGN 11M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yellow Card App. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio $5.7K - $6.6K Nigeria Rango Común Rango Posible $5K $5.7K $6.6K $7.3K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Yellow Card App ?

