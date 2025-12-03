Directorio de Empresas
YCharts
YCharts Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en YCharts totaliza $159K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de YCharts. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
company icon
YCharts
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$159K
Nivel
-
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$19K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en YCharts?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en YCharts in United States tiene una compensación total anual de $207,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en YCharts para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $155,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para YCharts

Otros Recursos

