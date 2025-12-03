Directorio de Empresas
Yassir
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Yassir Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in India en Yassir oscila desde ₹2.67M hasta ₹3.65M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yassir. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$32.5K - $39.3K
India
Rango Común
Rango Posible
$30.4K$32.5K$39.3K$41.5K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Analista de Datos envíos en Yassir para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Yassir?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Yassir in India tiene una compensación total anual de ₹3,648,123. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yassir para el puesto de Analista de Datos in India es ₹2,673,193.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Yassir

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Spotify
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yassir/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.