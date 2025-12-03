Directorio de Empresas
Yara International
  • Salarios
  • Ingeniero Eléctrico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Eléctrico

Yara International Ingeniero Eléctrico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in Brazil en Yara International oscila desde R$119K hasta R$169K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yara International. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$24.6K - $29.1K
Brazil
Rango Común
Rango Posible
$21.6K$24.6K$29.1K$30.7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Yara International?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Eléctrico en Yara International in Brazil tiene una compensación total anual de R$168,511. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yara International para el puesto de Ingeniero Eléctrico in Brazil es R$118,690.

Otros Recursos

