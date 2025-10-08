La compensación de Gerente de Proyecto Técnico in Moscow Metro Area en Yandex oscila desde RUB 1.47M por year para G14 hasta RUB 8.42M por year para G18. El paquete de compensación in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 4.14M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
RUB 1.47M
RUB 1.33M
RUB 0
RUB 138K
G15
RUB 2.2M
RUB 2.2M
RUB 0
RUB 0
G16
RUB 4.16M
RUB 3.56M
RUB 0
RUB 594K
G17
RUB 5.08M
RUB 4.33M
RUB 0
RUB 751K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.